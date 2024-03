Wembanyama dostal pokutu 25-tisíc dolárov, loptu hodil medzi fanúšikov

New York 31. marca (TASR) - Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama dostal pokutu od vedenia NBA 25.000 dolárov za vhodenie lopty medzi fanúšikov po triumfe jeho San Antonia Spurs nad New Yorkom Knicks 130:126 po predĺžení.



Dvadsaťročný Wembanyama zaznamenal 40 bodov a mal 20 doskokov, hostí potiahol 61 bodmi Jalen Brunson. Víťazstvo spečatil práve Wembanyama, keď v poslednej sekunde zastavil loptu po akcii Newyorčanov. Krátko na to objal loptu a potom ju hodil fanúšikom v San Antonio's Frost Bank Center. Pravidlá to však zakazujú. Francúz, ktorého favorizujú na zisk ocenenia nováčik roka, tak pridal kuriózny moment ku svojej kariére v NBA, svoju prvú pokutu.