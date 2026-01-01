Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Wembanyama nedohral duel s Knicks pre zranenie kolena: „Len to bolí“

Hráč San Antonia Spurs Victor Wembanyama (1) oslavuje kôš počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA proti New York Knicks, streda, 31. decembra 2025, v San Antoniu. Foto: TASR/AP

Wembanyama patrí k lídrom San Antonia, proti Knicks mal na konte 31 bodov a 13 doskokov.

Autor TASR
New York 1. januára (TASR) - Basketbalista San Antonia Spurs Victor Wembanyama nedohral nočný duel zámorskej NBA proti New Yorku Knicks (134:132) pre zranenie kolena. Prvotné vyšetrenia nepreukázali vážnejšie problémy, svojmu tímu však 21-ročný Francúz istú dobu nepomôže.

Wembanyama patrí k lídrom San Antonia, proti Knicks mal na konte 31 bodov a 13 doskokov. „Cítim sa dobre, len to bolí. Chcel som sa vrátiť do zápasu, ale museli ma zastaviť. Je to len hyperextenzia,“ citovala pozápasové vyjadrenie pivota agentúra AP. V tejto sezóne už Wembanyama vynechal 12 stretnutí pre zranenie lýtka.
