Wembanyama neposilní Francúzsko na tohtoročných MS, chce šetriť telo

Paríž 26. júna (TASR) - Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama nebude reprezentovať svoju krajinu na majstrovstvách sveta na Filipínach, v Japonsku a Indonézii (25. augusta - 10. septembra). Devätnásťročný pivot, ktorý sa stal tohtoročnou draftovou jednotkou v zámorskej NBA, zdôvodnil svoju neúčasť tým, že chce šetriť svoje stále mladé telo.



Wembanyamu si vybral z prvého miesta vstupného draftu klub San Antonio Spurs. "Chcem chrániť svoje telo, ktoré je stále vo vývoji. Je to pre mňa ťažké rozhodnutie, ale je nezvratné," povedal pre denník L’Equipe mladý basketbalista, ktorý sa rozhodol po porade s priateľmi a lekármi. Svoju absenciu na MS už tlmočil cez víkend trénerovi i spoluhráčom z národného tímu. Podľa jeho slov Spurs naňho netlačili a akceptovali by každé jeho rozhodnutie.



Wembanyama je považovaný za generačný talent. Má 226 cm, no napriek svojej výške je mimoriadne pohyblivý a dokáže zvládať aj rozohrávačskú činnosť. Minulú sezónu odohral vo francúzskom prvoligovom tíme Metropolitans 92 Paríž.