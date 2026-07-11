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Wembanyama podpísal zmluvu so San Antoniom za viac ako 250 mil. USD

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Útočník Victor Wembanyama (1). Foto: TASR/AP

Spurs sa v minulej sezóne prebojovali do finále NBA a vedenie bez akýchkoľvek podrobností iba oznámilo, že sa s Wembanyamom dohodlo na „viacročnom predĺžení zmluvy“.

Autor TASR
San Antonio 11. júla (TASR) - Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama podpísal novú zmluvu so San Antoniom Spurs. Päťročné predĺženie doterajšieho kontraktu by údajne mohlo presiahnuť 250 miliónov dolárov, ak v jeho poslednom roku príde k využitiu opcie. Podľa agentúry AP ide o najhodnotnejšiu zmluvu v histórii klubu.

Zdroj poznamenal, že finančné podrobnosti nezverejnila ani jedna strana. Spurs sa v minulej sezóne prebojovali do finále NBA a vedenie bez akýchkoľvek podrobností iba oznámilo, že sa s Wembanyamom dohodlo na „viacročnom predĺžení zmluvy“.
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