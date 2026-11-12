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Wembanyama priviedol San Antonio k desiatej výhre v sérii
San Antonio muselo proti Bulls doťahovať výrazné manko, keď domáci zaznamenali v prvej štvrtine až 41 bodov.
Autor TASR,aktualizované
Los Angeles 12. novembra (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v zámorskej NBA na palubovke Chicaga Bulls 124:119 a natiahli svoju víťaznú sériu na desať stretnutí. Hostia pritom v prvom polčase prehrávali až o 22 bodov, no dokázali nepriaznivý vývoj otočiť. Victor Wembanyama prispel k triumfu 32 bodmi. Na čele Západnej konferencie sa udržali Los Angeles Lakers, ktorí uspeli v Milwaukee 123:112. Ich líder Luka Dončič nastrieľal 32 bodov, v závere však odstúpil pre zranenie pravého členka.
San Antonio muselo proti Bulls doťahovať výrazné manko, keď domáci zaznamenali v prvej štvrtine až 41 bodov. Chicago dokázalo v úvode obmedziť aj Wembanyamu, no francúzsky pivot sa postupne presadil a napokon premenil 13 z 18 streleckých pokusov. K 32 bodom pridal deväť doskokov, päť blokov a dva zisky lopty. Dvojciferný počet bodov zaznamenalo až sedem hráčov Spurs. Chicago prehralo ôsmy duel za sebou. Tréner Spurs Mitch Johnson napriek víťazstvu nebol spokojný s výkonom mužstva v prvom polčase. „V prvom polčase sme v obrane predviedli naozaj veľmi nedbalý výkon,“ povedal Johnson podľa AFP.
Lakers zaznamenali siedme víťazstvo v sérii a v tabuľke západu majú náskok pol duelu pred San Antoniom. „Takéto zápasy bývajú zradné. Som však spokojný, ako sme zvládli prvý polčas a aj po zmene strán sme si naďalej budovali náskok. Až do začiatku štvrtej štvrtiny sme hrali vynikajúco. Zranenie Dončiča je iba drobné podvrtnutie,“ zhodnotil zápas s najslabším tímom východu tréner Lakers JJ Redick.
Cleveland uspel na palubovke obhajcu titulu New Yorku Knicks 115:107. James Harden bol s 32 bodmi najlepším strelcom hostí, Donovan Mitchell pridal 23. Piate víťazstvo za sebou dosiahol Boston, ktorý vyhral v Toronte 98:93. Hostia pritom prehrávali až o 22 bodov, no v druhom polčase výrazne zlepšili obranu a dokázali nepriaznivý vývoj otočiť. O ich triumfe rozhodli trestné hody Jaysona Tatuma 25,2 sekundy pred koncom. Golden State Warriors prerušili osemzápasovú víťaznú sériu, keď prehrali na palubovke Houstonu 108:115. Warriors navyše prišli už v prvej štvrtine o svoju najväčšiu hviezdu Stephena Curryho, ktorý musel odstúpiť pre zranenie brušného svalstva.
San Antonio muselo proti Bulls doťahovať výrazné manko, keď domáci zaznamenali v prvej štvrtine až 41 bodov. Chicago dokázalo v úvode obmedziť aj Wembanyamu, no francúzsky pivot sa postupne presadil a napokon premenil 13 z 18 streleckých pokusov. K 32 bodom pridal deväť doskokov, päť blokov a dva zisky lopty. Dvojciferný počet bodov zaznamenalo až sedem hráčov Spurs. Chicago prehralo ôsmy duel za sebou. Tréner Spurs Mitch Johnson napriek víťazstvu nebol spokojný s výkonom mužstva v prvom polčase. „V prvom polčase sme v obrane predviedli naozaj veľmi nedbalý výkon,“ povedal Johnson podľa AFP.
Lakers zaznamenali siedme víťazstvo v sérii a v tabuľke západu majú náskok pol duelu pred San Antoniom. „Takéto zápasy bývajú zradné. Som však spokojný, ako sme zvládli prvý polčas a aj po zmene strán sme si naďalej budovali náskok. Až do začiatku štvrtej štvrtiny sme hrali vynikajúco. Zranenie Dončiča je iba drobné podvrtnutie,“ zhodnotil zápas s najslabším tímom východu tréner Lakers JJ Redick.
Cleveland uspel na palubovke obhajcu titulu New Yorku Knicks 115:107. James Harden bol s 32 bodmi najlepším strelcom hostí, Donovan Mitchell pridal 23. Piate víťazstvo za sebou dosiahol Boston, ktorý vyhral v Toronte 98:93. Hostia pritom prehrávali až o 22 bodov, no v druhom polčase výrazne zlepšili obranu a dokázali nepriaznivý vývoj otočiť. O ich triumfe rozhodli trestné hody Jaysona Tatuma 25,2 sekundy pred koncom. Golden State Warriors prerušili osemzápasovú víťaznú sériu, keď prehrali na palubovke Houstonu 108:115. Warriors navyše prišli už v prvej štvrtine o svoju najväčšiu hviezdu Stephena Curryho, ktorý musel odstúpiť pre zranenie brušného svalstva.
NBA - sumáre:
Indiana Pacers - Washington Wizards 114:101 (26:25, 29:25, 22:27, 37:24)
najviac bodov: Siakam 28, Zubac 20 (12 doskokov), Nembhard 17 (10 asistencií) - George 25, Davis 21 (13 doskokov), T. Johnson a Young po 15
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 107:115 (23:33, 30:26, 23:23, 31:33)
najviac bodov: Brunson 27, Towns 21 (11 doskokov), McBride 19 - Harden 32, Mitchell 23, Proctor 15
Toronto Raptors - Boston Celtics 93:98 (38:29, 23:25, 19:21, 13:23)
najviac bodov: Walter 17, Graves 13, Barrett, Battle a Martin po 12 - Tatum 24, White 19, Pritchard 14
Chicago Bulls - San Antonio Spurs 119:124 (41:29, 29:27, 19:34, 30:34)
najviac bodov: Smith 23, Claxton 17, Wilson 15 - Wembanyama 32, Harper 18, Fox 17
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 118:123 (24:35, 28:30, 38:29, 28:29)
najviac bodov: Jerome a Wells po 22, Coward 15 (11 doskokov) - Murray 30, Jokič 27 (11 doskokov), C. Johnson 23
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 112:123 (28:30, 22:31, 23:33, 39:29)
najviac bodov: Herro 27, Jaquez 25, Dieng a Kuzma po 9 - Dončič 32, Mamukelašvili 23, Reaves 18
New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 111:145 (25:39, 41:44, 15:24, 30:38)
najviac bodov: Williamson 29, Bey 15, Fears a Poole po 14 - Ďomin a Porter po 22, Randle 17
Utah Jazz - Orlando Magic 108:123 (34:29, 25:37, 28:19, 21:38)
najviac bodov: Peterson 22, Sensabaugh 19, Bailey 18 - Wagner 38, Bane 25, Black 22
Houston Rockets - Golden State Warriors 115:108 (35:20, 21:31, 29:28, 30:29)
najviac bodov: Durant 20, Sengün (13 doskokov) a Thompson po 19 - Lendeborg 25 (10 doskokov), Podziemski 22, Cryer 13
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 118:108 (28:32, 28:18, 32:35, 30:23)
najviac bodov: Avdija 28, Cissoko a Holiday po 19 - Gilgeous-Alexander 31, Hartenstein 20 (11 doskokov), Caruso 14
Indiana Pacers - Washington Wizards 114:101 (26:25, 29:25, 22:27, 37:24)
najviac bodov: Siakam 28, Zubac 20 (12 doskokov), Nembhard 17 (10 asistencií) - George 25, Davis 21 (13 doskokov), T. Johnson a Young po 15
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 107:115 (23:33, 30:26, 23:23, 31:33)
najviac bodov: Brunson 27, Towns 21 (11 doskokov), McBride 19 - Harden 32, Mitchell 23, Proctor 15
Toronto Raptors - Boston Celtics 93:98 (38:29, 23:25, 19:21, 13:23)
najviac bodov: Walter 17, Graves 13, Barrett, Battle a Martin po 12 - Tatum 24, White 19, Pritchard 14
Chicago Bulls - San Antonio Spurs 119:124 (41:29, 29:27, 19:34, 30:34)
najviac bodov: Smith 23, Claxton 17, Wilson 15 - Wembanyama 32, Harper 18, Fox 17
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 118:123 (24:35, 28:30, 38:29, 28:29)
najviac bodov: Jerome a Wells po 22, Coward 15 (11 doskokov) - Murray 30, Jokič 27 (11 doskokov), C. Johnson 23
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 112:123 (28:30, 22:31, 23:33, 39:29)
najviac bodov: Herro 27, Jaquez 25, Dieng a Kuzma po 9 - Dončič 32, Mamukelašvili 23, Reaves 18
New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 111:145 (25:39, 41:44, 15:24, 30:38)
najviac bodov: Williamson 29, Bey 15, Fears a Poole po 14 - Ďomin a Porter po 22, Randle 17
Utah Jazz - Orlando Magic 108:123 (34:29, 25:37, 28:19, 21:38)
najviac bodov: Peterson 22, Sensabaugh 19, Bailey 18 - Wagner 38, Bane 25, Black 22
Houston Rockets - Golden State Warriors 115:108 (35:20, 21:31, 29:28, 30:29)
najviac bodov: Durant 20, Sengün (13 doskokov) a Thompson po 19 - Lendeborg 25 (10 doskokov), Podziemski 22, Cryer 13
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 118:108 (28:32, 28:18, 32:35, 30:23)
najviac bodov: Avdija 28, Cissoko a Holiday po 19 - Gilgeous-Alexander 31, Hartenstein 20 (11 doskokov), Caruso 14