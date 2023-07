Wembanyama si nevšimol Britney Spearsovú, jeho ochrankár ju odstrčil

Las Vegas 7. júla (TASR) - Najvyššie draftovaný hráč basketbalovej NBA tohto roku Victor Wembanyama pocítil hneď na úvod svojej kariéry úskalia statusu celebrity v USA. V Las Vegas sa k francúzskemu pivotovi v čase návštevy reštaurácie snažila priblížiť Britney Spearsová, pre čo nemal pochopenie ochrankár a odstrčil ju. Speváčka následne kontaktovala políciu.



Štyridsaťjedenročná Spearsová má dni slávy dávno za sebou, no Wembanyama vyhlásil, že by ju spoznal. V dave si ju však 226 cm vysoký dlháň nevšimol. "Boli sme v sále, veľa ľudí tam na mňa pokrikovalo. Bavili sme sa o takejto situácii s ochrankou, preto som išiel rovno a nezastavil sa. Ona na mňa volala a siahla po mne zozadu. Viem, že ochrankár ju odstrčil, neviem ako prudko," popísal podľa ESPN situáciu hráč San Antonia Spurs, ktorý prichádza do NBA s veľkými očakávaniami a hovorí sa o ňom ako o generačnom talente.



Polícia v Las Vegas potvrdila, že vyšetruje prípad napadnutia, nikoho nezadržala. Spearsová využila príležitosť a komentovala situáciu na instagrame. "Verejne sa mi neospravedlnil hráč, jeho klub, ani ochrankár. Verím, že sa dočkám. Mnohokrát v živote som sa ocitla v obkľúčení ľudí, no moji ochrankári nikdy nikoho neudreli. Verejne známi ľudia musia byť príkladom a chovať sa k iným s rešpektom."



Wenbanyamu čaká v noci na sobotu prvý oficiálny duel v drese Spurs. V Las Vegas nastúpi v Letnej lige NBA proti Charlotte.