< sekcia Šport
Wembanyama si poranil lýtko a San Antoniu bude chýbať niekoľko týždňov
Dvadsaťjedenročný Francúz následne vynechal nasledujúci zápas, v ktorom Spurs zdolali Sacramento Kings 123:110.
Autor TASR,aktualizované
San Antonio 18. novembra (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons vyhrali v zámorskej NBA desiaty zápas v sérii. V noci na utorok zdolali doma Indianu 127:112 a sú na čele Východnej konferencie. Post lídra súťaže potvrdili obhajcovia titulu Oklahoma City Thunder, ktorí uspeli na palubovke New Orleans 126:109.
Oklahoma má na čele súťaže bilanciu 14-1. Proti New Orleans sa strelecky najviac darilo Chetovi Holmgrenovi s 26 bodmi, Shai Gilgeous-Alexander ich nastrieľal 23. Až šesť hráčov malo na konte dvojciferný počet bodov. Hostia duel vo svoj prospech rozhodli prakticky už v prvej štvrtine, v ktorej dosiahli klubový rekord 49 bodov. Rekord NBA je 55 bodov za štvrtinu v podaní Golden State Warriors a Memphisu Grizzlies.
Denver podľahol doma Chicagu 127:130, nepomohlo mu ani triple double do Nikolu Jokiča. Srb si pripísal 36 bodov, 18 doskokov a 13 asistencií. V Clevelande sa 37 bodmi blysol Donovan Mitchell a pomohol domácim k víťazstvu nad Milwaukee 118:106. Bucks navyše dohrávali bez Giannisa Antetokounmpa, ktorý pre problémy so slabinami opustil palubovku v druhej štvrtine. „Viac sa dozvieme až zajtra, ale nevyzeralo to dobre, to vám môžem povedať,“ povedal o zranení svojej hviezdy Doc Rivers, tréner Milwaukee.
Na svoj prvý zápas od 4. marca nastúpil hráč Philadelphie Paul George, 76ers zdolali LA Clippers 110:108. Proti svojmu bývalému zamestnávateľovi odohral niečo vyše 21 minút, v ktorých si pripísal 9 bodov a sedem doskokov. Počas letnej prestávky absolvoval operáciu kolena, ktorá oddialila jeho premiéru v novej sezóne. „Nebolo to ešte úplne presvedčivé, no cítil som sa skvele. Konečne som po dlhej pauze mohol hrať basketbal,“ povedal George podľa portálu ESPN.
NBA - sumáre:
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)
najviac bodov: Mitchell 37, Merrill 20, Mobley 14 - Rollins 24, Turner 15, Antetokounmpo 14
Detroit Pistons - Indiana Pacers 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)
najviac bodov: Duren 31 (15 doskokov), Jenkins 26, Green 20 - Siakam 29, Mathurin 25, Jackson 16 (10 doskokov)
Philadelphia 76ers - LA Clippers 110:108 (25:33, 21:23, 27:27, 37:25)
najviac bodov: Maxey 39, Grimes 19, Drummond 14 (18 doskokov) - Harden 28, Sanders 17, Zubac 14 (13 doskokov)
Miami Heat - New York Knicks 115:113 (25:20, 30:31, 28:31, 32:31)
najviac bodov: Powell 19, Mitchell 18, Ware 16 (14 doskokov) - McBride 25, Bridges 23, Towns 22 (15 doskokov)
Toronto Raptors - Charlotte Hornets 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25)
najviac bodov: Ingram 27, Barnes a Barrett po 16 - Knueppel 24, Bridges 22, Ball 20
Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30)
najviac bodov: Reid 22 (12 doskokov), Gobert a McDaniels po 15 - Hardy 17, Flagg a Williams po 15
New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 109:126 (24:49, 32:20, 24:36, 29:21)
najviac bodov: Fears 24, Murphy 18, Peavy 16 - Holmgren 26, Gilgeous-Alexander 23, Dort 17
Denver Nuggets - Chicago Bulls 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27)
najviac bodov: Jokič 36 (18 doskokov a 13 asistencií), Murray 34 (11 doskokov), Gordon 24 (10 doskokov) - Dosunmu a Giddey (14 doskokov) 21, Huerter 20
Oklahoma má na čele súťaže bilanciu 14-1. Proti New Orleans sa strelecky najviac darilo Chetovi Holmgrenovi s 26 bodmi, Shai Gilgeous-Alexander ich nastrieľal 23. Až šesť hráčov malo na konte dvojciferný počet bodov. Hostia duel vo svoj prospech rozhodli prakticky už v prvej štvrtine, v ktorej dosiahli klubový rekord 49 bodov. Rekord NBA je 55 bodov za štvrtinu v podaní Golden State Warriors a Memphisu Grizzlies.
Denver podľahol doma Chicagu 127:130, nepomohlo mu ani triple double do Nikolu Jokiča. Srb si pripísal 36 bodov, 18 doskokov a 13 asistencií. V Clevelande sa 37 bodmi blysol Donovan Mitchell a pomohol domácim k víťazstvu nad Milwaukee 118:106. Bucks navyše dohrávali bez Giannisa Antetokounmpa, ktorý pre problémy so slabinami opustil palubovku v druhej štvrtine. „Viac sa dozvieme až zajtra, ale nevyzeralo to dobre, to vám môžem povedať,“ povedal o zranení svojej hviezdy Doc Rivers, tréner Milwaukee.
Na svoj prvý zápas od 4. marca nastúpil hráč Philadelphie Paul George, 76ers zdolali LA Clippers 110:108. Proti svojmu bývalému zamestnávateľovi odohral niečo vyše 21 minút, v ktorých si pripísal 9 bodov a sedem doskokov. Počas letnej prestávky absolvoval operáciu kolena, ktorá oddialila jeho premiéru v novej sezóne. „Nebolo to ešte úplne presvedčivé, no cítil som sa skvele. Konečne som po dlhej pauze mohol hrať basketbal,“ povedal George podľa portálu ESPN.
NBA - sumáre:
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)
najviac bodov: Mitchell 37, Merrill 20, Mobley 14 - Rollins 24, Turner 15, Antetokounmpo 14
Detroit Pistons - Indiana Pacers 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)
najviac bodov: Duren 31 (15 doskokov), Jenkins 26, Green 20 - Siakam 29, Mathurin 25, Jackson 16 (10 doskokov)
Philadelphia 76ers - LA Clippers 110:108 (25:33, 21:23, 27:27, 37:25)
najviac bodov: Maxey 39, Grimes 19, Drummond 14 (18 doskokov) - Harden 28, Sanders 17, Zubac 14 (13 doskokov)
Miami Heat - New York Knicks 115:113 (25:20, 30:31, 28:31, 32:31)
najviac bodov: Powell 19, Mitchell 18, Ware 16 (14 doskokov) - McBride 25, Bridges 23, Towns 22 (15 doskokov)
Toronto Raptors - Charlotte Hornets 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25)
najviac bodov: Ingram 27, Barnes a Barrett po 16 - Knueppel 24, Bridges 22, Ball 20
Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30)
najviac bodov: Reid 22 (12 doskokov), Gobert a McDaniels po 15 - Hardy 17, Flagg a Williams po 15
New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 109:126 (24:49, 32:20, 24:36, 29:21)
najviac bodov: Fears 24, Murphy 18, Peavy 16 - Holmgren 26, Gilgeous-Alexander 23, Dort 17
Denver Nuggets - Chicago Bulls 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27)
najviac bodov: Jokič 36 (18 doskokov a 13 asistencií), Murray 34 (11 doskokov), Gordon 24 (10 doskokov) - Dosunmu a Giddey (14 doskokov) 21, Huerter 20