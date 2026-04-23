Štvrtok 23. apríl 2026
Wembanyama vycestuje so Spurs do Portlandu, jeho štart je stále otázny

Útočník tímu San Antonio Spurs Victor Wembanyama (1) sedí na palubovke po ťažkom páde v prvej polovici druhého zápasu prvého kola play-off NBA proti tímu Portland Trail Blazers v San Antoniu, v utorok 21. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Najlepší defenzívny hráč súťaže spadol nekontrolovane na tvár po faule Jruea Holidaya. Incident sa odohral počas druhej štvrtiny a 22-ročný Francúz sa už do duelu nevrátil.

Autor TASR
Los Angeles 23. apríla (TASR) - Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama zo San Antonia Spurs vycestuje s tímom do Portlandu na tretí zápas série 1. kola play off zámorskej NBA. Podľa trénera Mitcha Johnsona sa po otrase mozgu z druhého duelu naďalej riadi zdravotnými protokolmi a jeho štart je stále otázny.

Najlepší defenzívny hráč súťaže spadol nekontrolovane na tvár po faule Jruea Holidaya. Incident sa odohral počas druhej štvrtiny a 22-ročný Francúz sa už do duelu nevrátil.

Wembanyama sa objavil na stredajšom aj štvrtkovom tréningu, no stále sa nemohol do cvičení zapojiť. Protokol mu dovoľuje pomaly opäť začať s fyzickou aktivitou, avšak jeho stav musia pravidelne posudzovať lekári.

Spurs sa v Portlande predstavia v noci na sobotu, stav série je vyrovnaný 1:1.
