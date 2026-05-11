Wembanyama zo Spurs nedostane za lakeť do sánky súpera dodatočný trest
Autor TASR
New York 11. mája (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs sa budú môcť v dôležitom piatom súboji semifinále Západnej konferencie play off NBA proti Minnesote spoľahnuť aj na Victora Wembanyamu. Hviezda tímu nedostane dodatočný trest za lakeť do sánky protihráča Naza Reida v druhej štvrtine štvrtého stretnutia, v ktorom Spurs prehrali vonku 109:114 a stav série je tak vyrovnaný 2:2 na zápasy.
Wembanyamu rozhodcovia za zákrok vylúčili a prvýkrát vo svojej kariére tak musel predčasne opustiť palubovku. Keď mu rozhodcovia oznámili trest za nešportový faul, musel sa dokonca spoluhráča Harrisona Barnesa opýtať, čo to pre neho znamená. Tréner Spurs Mitch Johnson povedal, že neverí, že 22-roćný Francúz použil v súboji lakeť úmyselne. Piate stretnutie je na programe v noci na stredu na palubovke San Antonia, pripomenula agentúra AFP.
