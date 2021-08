Wendell prestúpil z Bayeru Leverkusen do FC Porto

Leverkusen 20. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Wendell zamieril z Bayeru Leverkusen do FC Porto. V nemeckom klube pôsobil od roku 2014 a odohral zaň 250 súťažných stretnutí. Do Portugalska podľa portálu transfermarkt.com prestúpil za 4 milióny eur a podpísal zmluvu do 30. júna 2025.



Pre 28-ročného ľavého obrancu bude Porto druhou európskou zastávkou. "V Leverkusene som prežil krásne veci a získal som tu priateľov. Klub sa pre mňa stal rodinou, ale po takom dlhom čase nastal čas na novú osobnú aj profesionálnu výzvu," citovala Wendella agentúra DPA.