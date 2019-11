Wenger poprel údajné odmietnutie od Bayernu a zaželal mu veľa šťastia

Mníchov 9. novembra (TASR) – Futbalový tréner Arsene Wenger, ktorého médiá pasovali za jedného z možných adeptov na miesto trénera Bayernu Mníchov, poprel správy o údajnom odmietnutí zo strany klubu. Zároveň ho obvinil z nedostatku diskrétnosti. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Bavorský veľkoklub vydal vo štvrtok vyhlásenie, podľa ktorého mal Francúz v telefonickom rozhovore s výkonným riaditeľom Karlom-Heinzom Rummeniggem vyjadriť záujem o uvoľnenú pozíciu. Klub ho mal odmietnuť.



"Neviem, ako to celé vzniklo. Ešte v stredu som si našiel zmeškaný hovor od pána Rummeniggeho. Naspäť som mu volal zo slušnosti. Telefonovali sme maximálne päť minút, počas ktorých mi oznámil, že vedením tímu dočasne poverili Hansiho Flicka. Pýtal sa ma, či by som mal o miesto záujem. Povedal som mu, že o tom budem rozmýšľať. Dohodli sme sa, že si zavoláme budúci týždeň, pretože som až do nedele v Dauhe. Taká je pravda," povedal Wegner.



V Bayerne sa v dohľadnej dobe budú diať veľké veci. Po desiatich rokoch totiž budúci piatok skončí vo funkcii prezidenta klubu Uli Hoeness a v budúcom roku sa ho chystá nasledovať aj Rummenigge. “Zdá sa, že ich čaká neistá budúcnosť. Klub bol v minulosti známy svojím priamym a diskrétnym prístupom, no v súčasnosti ich zo všetkých strán doslova zaplavujú špekulácie. V každom prípade im želám veľa šťastia v hľadaní nového trénera,“ uzavrel dlhoročný lodivod Arsenalu Londýn.



Okrem Wengera už zo zoznamu možných nástupcov vypadli aj tréner Paríža St. Germain Thomas Tuchel a Erik ten Hag z Ajax Amsterdam, ktorí vyhlásili, že o zmene klubu budú uvažovať najskôr v lete.