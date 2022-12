Wenger prirovnal Messiho k dirigentovi

Dauha 17. decembra (TASR) - Pred finálovým zápasom na futbalových MS v Katare prehovorili legendárne osobnosti z Argentíny i Francúzska. Priamo v dejisku šampionátu sledoval prekonanie argentínskeho rekordu v počte gólov na MS jeho doterajší držiteľ Gabriel Batistuta.



Päťdesiattriročného bývalého útočníka zdolal jedenástym gólom v semifinále MS proti Chorvátsku (3:0) súčasný kapitán "Albicelestes" Lionel Messi. Batistuta držal argentínsky rekord s desiatimi gólmi, ktoré strelil na troch MS v rokoch 1994, 1998 a 2002. "Prekonanie rekordu ma vôbec nebolelo, pretože som sa tešil, kým som ho mal. Ak je tu niekto, kto si to zaslúžil, tak to bol práve Leo. Nie je mimozemšťan, ale človek, ktorý hrá futbal lepšie, ako ktokoľvek iný. Keď vás prekoná človek ako on, robí vám to iba radosť," uviedol Batistuta pre argentínske noviny Clarin. Bývalý reprezentačný útočník je prítomný priamo v dejisku MS v Katare: "Čakal som, že bude oveľa pokojnejší, ale hrá ako dvadsaťročný. Je to preto, že je hladný po výhre titulu. Argentína má všetky predpoklady na to, aby ho získala. Je tu pozitívna atmosféra na to, aby sa to podarilo pre Messiho a pre fanúšikov."



Bývalý francúzsky tréner Arsene Wenger zase prirovnal sedemnásobného držiteľa Zlatej lopty k dirigentovi orchestra: "Hudba začína hrať, keď má loptu. Zvyšok orchestra je však pripravený tvrdo pracovať. Na tomto turnaji ma prekvapilo, že znovu ukázal fyzickú schopnosť zrýchliť v správnej chvíli. Nikdy nebol extrémne rýchly, ale bol majstrom v zmene smeru a zmene tempa."



Messi sa vo finálovom zápase stretne aj so spoluhráčom z Parížu Saint-Germain Kylianom Mbappem. "Povedal by som, že sú to rozdielni hráči. Mbappe má obrovskú flexibilitu, silu a je veľmi inteligentný. Obaja majú niečo, čo sa veľmi ťažko získava. Nie sú nervózni z veľkého ruchu okolo seba na útočnej polovici a zachovávajú si svoj prehľad," povedal pre agentúru AFP dlhoročný tréner londýnskeho Arsenalu.