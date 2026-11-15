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Wenger údajne nebude kandidovať na post prezidenta FIFA
UEFA od augusta hľadala dôveryhodného kandidáta, ktorý by mohol zabrániť Infantinovi v získaní ďalšieho mandátu.
Autor TASR
Londýn 15. novembra (TASR) - Arsene Wenger sa údajne nebude uchádzať o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Podľa DPA už 77-ročný francúzsky odborník informoval Európsku futbalovú úniu (UEFA), že nebude kandidovať proti úradujúcemu prezidentovi Giannimu Infantinovi. Uchádzači musia oznámiť svoj zámer kandidovať do stredy 18. novembra.
UEFA od augusta hľadala dôveryhodného kandidáta, ktorý by mohol zabrániť Infantinovi v získaní ďalšieho mandátu. Podľa nemenovaného vysokopostaveného funkcionára európskeho futbalu bol Wenger jediným človekom, ktorý by mohol Infantina zdolať a uprednostniť záujmy futbalu. Francúz pôsobí od roku 2019 vo funkcii riaditeľa FIFA pre globálny rozvoj futbalu. Vďaka svojim trénerským úspechom sa teší veľkému rešpektu vo futbalovom svete, jeho prácu v oblasti rozvoja tohto športu oceňujú aj v Afrike.
Infantino stratil dôveru UEFA v súvislosti s kontroverzným plánom na vytvorenie spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá mala spravovať komerčné záujmy súťaží pod hlavičkou FIFA vrátane mužských i ženských majstrovstiev sveta. Päťdesiatšesťročný Švajčiar čelil kritike aj počas tohtoročných MS, keď disciplinárna komisia FIFA podmienečne odložila výkon trestu americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi. Trump neskôr priznal, že osobne telefonoval Infantinovi so žiadosťou o prehodnotenie trestu.
Infantino napriek kontroverziám zostáva favoritom volieb, ktoré sa uskutočnia 18. marca 2027 na kongrese FIFA v marockom Rabate. Na čele organizácie stojí od roku 2016 a uchádza sa o štvrté funkčné obdobie. Zámer kandidovať dosiaľ oznámili čestný prezident Japonskej futbalovej asociácie Kohzo Tašima a bývalý švajčiarsky reprezentant a obranca Tottenhamu Ramon Vega.
UEFA od augusta hľadala dôveryhodného kandidáta, ktorý by mohol zabrániť Infantinovi v získaní ďalšieho mandátu. Podľa nemenovaného vysokopostaveného funkcionára európskeho futbalu bol Wenger jediným človekom, ktorý by mohol Infantina zdolať a uprednostniť záujmy futbalu. Francúz pôsobí od roku 2019 vo funkcii riaditeľa FIFA pre globálny rozvoj futbalu. Vďaka svojim trénerským úspechom sa teší veľkému rešpektu vo futbalovom svete, jeho prácu v oblasti rozvoja tohto športu oceňujú aj v Afrike.
Infantino stratil dôveru UEFA v súvislosti s kontroverzným plánom na vytvorenie spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá mala spravovať komerčné záujmy súťaží pod hlavičkou FIFA vrátane mužských i ženských majstrovstiev sveta. Päťdesiatšesťročný Švajčiar čelil kritike aj počas tohtoročných MS, keď disciplinárna komisia FIFA podmienečne odložila výkon trestu americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi. Trump neskôr priznal, že osobne telefonoval Infantinovi so žiadosťou o prehodnotenie trestu.
Infantino napriek kontroverziám zostáva favoritom volieb, ktoré sa uskutočnia 18. marca 2027 na kongrese FIFA v marockom Rabate. Na čele organizácie stojí od roku 2016 a uchádza sa o štvrté funkčné obdobie. Zámer kandidovať dosiaľ oznámili čestný prezident Japonskej futbalovej asociácie Kohzo Tašima a bývalý švajčiarsky reprezentant a obranca Tottenhamu Ramon Vega.