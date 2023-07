Wengerovi odhalili pred Emirates Stadium sochu, Arteta: Veľká pocta

Londýn 28. júla (TASR) - Predstavitelia anglického futbalového klubu FC Arsenal si uctili bývalého trénera tímu Arsena Wengera. Francúzskemu koučovi postavili pred domovským Emirates Stadium sochu.



Bronzová socha má tri a pol metra a zobrazuje Wengera, ako dvíha nad hlavu trofej za zisk titulu v Premier League. Vyrobil ju oceňovaný umelec Jim Guy. "Sme radi, že môžeme uznať a osláviť vynikajúce vodcovské schopnosti a kariéru Arsena Wengera. Jeho prínos pre klub a dosiahnuté úspechy z neho urobili najslávnejšieho trénera Arsenalu. Klub a fanúšikov potešil ziskom mnohých trofejí. Do chodu klubu priniesol revolúciu, či už v sezóne bez prehry alebo prechodom na Emirates Stadium. Tomu na znak úcty a vďačnosti zodpovedá nádherná socha Arsena pred štadiónom," uviedol výkonný podpredseda Arsenalu Tim Lewis pre klubový web.



Sedemdesiattriročný Francúz sa stal šiestym mužom, ktorému Arsenal postavil sochu. V okolí štadióna ju majú aj Tony Adams, Dennis Bergkamp, Herbert Chapman, Ken Friar a Thierry Henry. "Je veľká pocta, že klub urobil pre Arsena niečo také špeciálne. Plne si to zaslúži. S týmto uznaním bude v našom klube navždy. Vybral si ma, aby som bol jeden z jeho hráčov a vybral si ma, aby som bol kapitán tímu. To je niečo, na čo nikdy nezabudnem," dodal tréner "kanonierov" Mikel Arteta.



Wenger trénoval Arsenal v rokoch 1996 až 2018, tím viedol v 1235 zápasoch. V sezóne 2003/2004 jeho mužstvo neprehralo ani jeden zápas Premier League. S Arsenalom získal tri ligové trofeje (1998, 2002 a 2004), sedem Pohárov FA (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) a sedem anglických Superpohárov (1999, 2000, 2003, 2005, 2015, 2016, 2018).