Werder zdolal Union Berlín 1:0 v zápase 8. kola Bundesligy

Hráč Victor Boniface (uprostred) z Werderu Brémy a hráči Unionu Berlín Christopher Trimmel (vľavo) a Leopold Querfeld počas zápasu 8. kola anglickej Premier League Werder Brémy - Union Berlín v Brémach 24. októbra 2025. Foto: TASR/AP

O troch bodoch pre domácich rozhodol v 72. minúte útočník Marco Grüll.

Autor TASR
Berlín 24. októbra (TASR) - Futbalisti Werderu Brémy vyhrali v dueli 8. kola Bundesligy nad Unionom Berlín 1:0 a v neúplnej tabuľke figurujú na 7. mieste. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 72. minúte útočník Marco Grüll.



Bundesliga - 8. kolo:

Werder Brémy - Union Berlín 1:0 (0:0)
Gól: 72. Grüll
