Werder zdolal Union Berlín 1:0 v zápase 8. kola Bundesligy
Autor TASR
Berlín 24. októbra (TASR) - Futbalisti Werderu Brémy vyhrali v dueli 8. kola Bundesligy nad Unionom Berlín 1:0 a v neúplnej tabuľke figurujú na 7. mieste. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 72. minúte útočník Marco Grüll.
Bundesliga - 8. kolo:
Werder Brémy - Union Berlín 1:0 (0:0)
Gól: 72. Grüll
