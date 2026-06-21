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Werder získal švajčiarskeho reprezentanta Ittena z Düsseldorfu
Itten strelil v minulom ročníku za Fortunu 16 gólov v 32 zápasoch.
Autor TASR
Brémy 21. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Werder Brémy angažoval švajčiarskeho útočníka Cedrica Ittena. Dvadsaťdeväťročný reprezentant prišiel ako voľný hráč z Fortuny Düsseldorf, ktorá v uplynulej sezóne zostúpila do tretej nemeckej ligy.
Itten strelil v minulom ročníku za Fortunu 16 gólov v 32 zápasoch. V súčasnosti je členom kádra švajčiarskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Podľa nemeckých médií podpísal s Werderom zmluvu do roku 2029, klub však jej dĺžku oficiálne nezverejnil.
V Brémach sa opäť stretne s trénerom Danielom Thiounem, pod ktorým pôsobil aj v Düsseldorfe. „Cedric je fyzicky silný útočník, ktorý dokáže podržať loptu a vie strieľať góly. Jeho kvality nám rozšíria možnosti v ofenzíve,“ uviedol Thioune.
Itten označil prestup za jednoduché rozhodnutie. „Werder je veľký klub s bohatou históriou. Rozhovory s vedením aj trénerom prebehli veľmi pozitívne a rýchlo som pochopil, že sem chcem prestúpiť. Teším sa na svoj prvý zápas na Weserstadione,“ povedal švajčiarsky futbalista podľa DPA.
Itten strelil v minulom ročníku za Fortunu 16 gólov v 32 zápasoch. V súčasnosti je členom kádra švajčiarskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Podľa nemeckých médií podpísal s Werderom zmluvu do roku 2029, klub však jej dĺžku oficiálne nezverejnil.
V Brémach sa opäť stretne s trénerom Danielom Thiounem, pod ktorým pôsobil aj v Düsseldorfe. „Cedric je fyzicky silný útočník, ktorý dokáže podržať loptu a vie strieľať góly. Jeho kvality nám rozšíria možnosti v ofenzíve,“ uviedol Thioune.
Itten označil prestup za jednoduché rozhodnutie. „Werder je veľký klub s bohatou históriou. Rozhovory s vedením aj trénerom prebehli veľmi pozitívne a rýchlo som pochopil, že sem chcem prestúpiť. Teším sa na svoj prvý zápas na Weserstadione,“ povedal švajčiarsky futbalista podľa DPA.