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Werenski potešil fanúšikov Blue Jackets: Chcem víťaziť v Columbuse
Werenski má s Columbusom platnú zmluvu na nasledujúce dve sezóny, ktorá mu garantuje ročný plat 9,58 milióna dolárov.
Autor TASR
Columbus 2. júla (TASR) - Americký hokejový obranca Zach Werenski potešil fanúšikov Columbusu Blue Jackets, ktorí boli v nedávnych dňoch v neistote po tom, čo sa objavili špekulácie o jeho záujme zmeniť pôsobisko. Werenski je dlhodobo najužitočnejší hráč tímu a za výkony v uplynulej sezóne 2025/2026 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. V nedávnom období sa objavili špekulácie o možnej výmene, no podľa oficiálneho vyhlásenia 28-ročného Američana nie je téma odchodu až taká horúca.
„S generálnym manažérom Donom Waddellom sme od konca sezóny viedli veľmi otvorené a úprimné rozhovory. V ideálnom prípade by sa z toho nestala verejná záležitosť, ale v dnešnom svete to tak chodí a myslím si, že sa všetko zbytočne zveličilo. Chcem víťaziť a chcem to dokázať v Columbuse. Keď som o všetkom premýšľal a rozprával sa s manželkou aj rodinou, rozhodli sme sa, že chceme zostať. Počas uplynulých desiatich rokov sa Columbus stal naším domovom a vždy som bol hrdý na to, že som hráč Blue Jackets,“ uviedol Werenski.
Werenski má s Columbusom platnú zmluvu na nasledujúce dve sezóny, ktorá mu garantuje ročný plat 9,58 milióna dolárov. Nový kontrakt môže podpísať od 1. júla 2027. Jeho tím sa počas uplynulých šiestich sezón ani raz nedostal do play off a aj to podnietilo špekulácie o možnom odchode hviezdneho obrancu. Údajne nie je pripravený podpísať nový kontrakt a s konkrétnou ponukou prišiel Dallas, ktorý predostrel výmenu, ktorej súčasťou by bol aj obranca Thomas Harley. Záujem o Werenského mali aj ďalšie kluby. Generálny manažér Blue Jackets Don Waddell vniesol do témy viac svetla: „Po uplynulej sezóne sme sa stretli a rozprávali sa so Zachom o jeho budúcnosti po skončení súčasnej zmluvy. Naznačil, že si nie je istý, či bude chcieť zostať alebo sa posunúť ďalej. Dohodli sme sa, že preskúmam možnosti jeho výmeny a ak sa objaví vhodná ponuka, predložím mu ju. Našli sme riešenie, ktoré by klubu vyhovovalo. Po čase a rozhovoroch s rodinou nám Zach oznámil, že nechce opustiť Columbus. Do tejto organizácie veľa investoval a po dvoch sezónach, keď sme boli veľmi blízko úspechu, chce vyhrávať práve tu a dostať tím späť do play off,“ poznamenal Waddell.
„S generálnym manažérom Donom Waddellom sme od konca sezóny viedli veľmi otvorené a úprimné rozhovory. V ideálnom prípade by sa z toho nestala verejná záležitosť, ale v dnešnom svete to tak chodí a myslím si, že sa všetko zbytočne zveličilo. Chcem víťaziť a chcem to dokázať v Columbuse. Keď som o všetkom premýšľal a rozprával sa s manželkou aj rodinou, rozhodli sme sa, že chceme zostať. Počas uplynulých desiatich rokov sa Columbus stal naším domovom a vždy som bol hrdý na to, že som hráč Blue Jackets,“ uviedol Werenski.
Werenski má s Columbusom platnú zmluvu na nasledujúce dve sezóny, ktorá mu garantuje ročný plat 9,58 milióna dolárov. Nový kontrakt môže podpísať od 1. júla 2027. Jeho tím sa počas uplynulých šiestich sezón ani raz nedostal do play off a aj to podnietilo špekulácie o možnom odchode hviezdneho obrancu. Údajne nie je pripravený podpísať nový kontrakt a s konkrétnou ponukou prišiel Dallas, ktorý predostrel výmenu, ktorej súčasťou by bol aj obranca Thomas Harley. Záujem o Werenského mali aj ďalšie kluby. Generálny manažér Blue Jackets Don Waddell vniesol do témy viac svetla: „Po uplynulej sezóne sme sa stretli a rozprávali sa so Zachom o jeho budúcnosti po skončení súčasnej zmluvy. Naznačil, že si nie je istý, či bude chcieť zostať alebo sa posunúť ďalej. Dohodli sme sa, že preskúmam možnosti jeho výmeny a ak sa objaví vhodná ponuka, predložím mu ju. Našli sme riešenie, ktoré by klubu vyhovovalo. Po čase a rozhovoroch s rodinou nám Zach oznámil, že nechce opustiť Columbus. Do tejto organizácie veľa investoval a po dvoch sezónach, keď sme boli veľmi blízko úspechu, chce vyhrávať práve tu a dostať tím späť do play off,“ poznamenal Waddell.