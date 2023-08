Werner aj Goretzka sú mimo kádra Nemecka, debut pre Grossa

Nominácia Nemecka na prípravné zápasy proti Japonsku a Francúzsku:



brankári: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (Hoffenheim)



obrancovia: Robin Gosens (Union Berlín), Benjamin Henrichs (RB Lipsko), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Miláno), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)



stredopoliari: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Barcelona), Kai Havertz (Arsenal), Jamal Musiala (Bayern Mníchov), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton)



útočníci: Niclas Füllkrug (Werder Brémy), Leroy Sane (Bayern Mníchov), Kevin Schade (Brentford), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern Mníchov)





Berlín 31. augusta (TASR) - Tréner nemeckých futbalistov Hansi Flick nezaradil do nominácie na septembrové prípravné zápasy stálice Tima Wernera a Leona Goretzku. V drese národného tímu sa opäť nepredstaví ani útočník Thomas Müller. Naopak, debutu sa dočkal 32-ročný stredopoliar Pascal Gross z Brightonu.Tímu stále chýba brankár Manuel Neuer, ktorý sa zotavuje po zlomenine nohy. Počas jeho neprítomnosti pravdepodobne opäť prevezme kapitánsku pásku defenzívny stredopoliar Joshua Kimmich. Prvýkrát od MS v Katare povolal Flick obrancu Borussie Dortmund Niklasa Süleho a do kádra zaradil aj stredopoliara Bayernu Mníchov Jamala Musialu, ktorý sa momentálne zotavuje zo zranenia stehna.Štvornásobní majstri sveta a trojnásobní európski šampióni čelia kritike, na uplynulých dvoch svetových šampionátoch skončili už v skupinovej fáze. Nemci majú ako organizátorská krajina istú miestenku na EURO 2024, Flick využil uplynulých päť zápasov na experimentovanie s novými hráčmi a formáciami. "," uviedol 58-ročný kouč a dodal, že hľadá najmä hráčov, ktorý do kádra prinesú energiu.Nemecko nastúpi 9. septembra vo Wolfsburgu proti Japonsku a 12. septembra sa v Dortmunde stretne s vicemajstrami sveta Francúzmi.