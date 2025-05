Werner nebude pokračovať v Tottenhame, skončiť má aj v Lipsku

Londýn 31. mája (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa rozhodol nepredĺžiť spoluprácu s 29-ročným útočníkom Timom Wernerom. Reprezentant Nemecka bol u účastníka Premier League na hosťovaní z RB Lipsko, kde by však tiež nemal pokračovať.



Werner prišiel ku „kohútom“ v januári 2024 najskôr do konca sezóny, neskôr si predĺžil pobyt v tíme o ďalší rok. V 41 stretnutiach zaznamenal tri presné zásahy. Ako informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano, aj napriek platnému kontraktu s Lipskom, by mal opustiť účastníka nemeckej Bundesligy a hľadať si nového zamestnávateľa.