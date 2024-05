Werner sa do Lipska nevráti, v Tottenhame zostane ďalší rok

Londýn 29. mája (TASR) - Nemecký futbalista Timo Werner zostane v Tottenhame na hosťovaní z Lipska aj počas celej budúcej sezóny. Spurs oznámili dohodu a uviedli, že majú opciu na trvalý podpis dvadsaťosemročného útočníka.



Werner strávil druhú polovicu nedávno skončeného ročníka na hosťovaní v Londýne, pričom v Premier League pravidelne nastupoval a v 13 vystúpeniach strelil dva góly. Pre zranenie stehenného svalu nemohol odohrať záverečných päť duelov. Tím skončil na piatom mieste a kvalifikoval sa do Európskej ligy. Okrem Lipska pôsobil v rokoch 2020 až 2022 v Chelsea, s ktorou vyhral Ligu majstrov. Werner sa nedostal do nominácie Nemecka pre tohtoročné domáce ME. Informovala o tom agentúra AP.