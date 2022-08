Werner sa vrátil do RB Lipsko, podpísal štvorročnú zmluvu

Lipsko 9. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Timo Werner sa po dvoch rokoch v Chelsea Londýn vrátil do RB Lipsko. So staronovým zamestnávateľom podpísal štvorročný kontrakt. Nemecký klub potvrdil angažovanie 26-ročného útočníka v utorok na oficiálnej stránke, podľa agentúry AFP zaňho zaplatil 25 miliónov libier.



Pred dvoma rokmi putoval Werner opačným smerom za 55 miliónov. S anglickým tímom vyhral v roku 2021 Ligu majstrov, ale v uplynulom období nemal stabilné miesto v zostave. Prejavil túžbu odísť, aby pravidelne nastupoval a aby sa dostal do kádra nemeckej reprezentácie na MS 2022. V najcennejšom drese má na konte 53 vystúpení. S 95 gólmi vo všetkých súťažiach je najlepší strelec v histórii Lipska.



"Som veľmi rád, že budem opäť hrať za RB Lipsko. V rokoch 2016 až 2020 sa mi tu darilo. Odišiel som dôstojne ako strelecký rekordér klubu, ale to je minulosť a teraz sa pozerám dopredu. Klub aj ja sme sa za uplynulé dva roky posunuli na vyššiu úroveň. Takisto som nesmierne vďačný za čas, ktorý som prežil v Chelsea. Vnímal som obrovskú podporu a nikdy nezabudnem, ako za mnou ľudia stáli v dobrých i náročnejších okamihoch," povedal Werner.