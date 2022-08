Werner sa údajne vrátil z Chelsea do Lipska

Lipsko 8. augusta (TASR) - Nemecký denník Bild tvrdí, že futbalový útočník Timo Werner sa vrátil z FC Chelsea do RB Lipsko. Televízia Sky zasa uviedla, že za prestup zaplatilo Lipsko 20 miliónov eur.



Podľa Bildu podpísal Werner päťročný kontrakt. Do Lipska prestúpil za približne 55 miliónov eur v roku 2020. Werner bol súčasťou anglického tímu, ktorý v roku 2021 vyhral Ligu majstrov, ale v uplynulom období nedostával toľko priestoru. Preto prejavil túžbu odísť, aby pravidelne hrával a dostal sa do kádra nemeckej reprezentácie na MS 2022.