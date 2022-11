Werner si zranil členok a príde o šampionát v Katare

Mníchov 3. novembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Timo Werner príde o MS v Katare. Dvadsaťšesťročného útočníka vyradilo zranenie členka, ktoré utrpel v stredajšom zápase jeho Lipska proti Šachtaru Doneck v Lige majstrov.



Werner v 10. minúte asistoval na úvodný gól, keď jeho strelu dorazil do siete Christopher Nkunku, no o deväť minút musel ísť dole z ihriska. Lipsko nakoniec vyhralo 4:0 a postúpilo do osemfinále LM.



"Dnešné vyšetrenia v Lipsku ukázali, že Timo si nanešťastie roztrhol väz v ľavom členku a bude mimo hry až do konca roka," uviedol klub v stanovisku.



Werner sa vrátil do Lipska v auguste po dvojročnej anabáze v londýnskej Chelsea. V tejto sezóne zaň odohral vo všetkých súťažiach 16 zápasov, strelil deväť gólov a pridal štyri asistencie.



Nemecko odštartuje svoje účinkovanie v Katare 23. novembra proti Japonsku.