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Wesemann ovládol skoky z 3 m dosky a má druhé zlato

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Na snímke Moritz Wesemann. Foto: TASR/AP

Striebro získal domáci reprezentant Jules Bouyer s viac než 22-bodovým mankom (484,60), bronz si odniesol Brit Jordan Houlden (474,90).

Autor TASR
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Paríž 5. augusta (TASR) - Nemecký skokan do vody Moritz Wesemann získal druhé zlato na ME v plaveckých športoch v Paríži. V stredajšom finále v skokoch z 3 m dosky suverénne triumfoval so ziskom 506,80 bodu. Predtým sa tešil už z víťazstva v skokoch z jedného metra. Striebro získal domáci reprezentant Jules Bouyer s viac než 22-bodovým mankom (484,60), bronz si odniesol Brit Jordan Houlden (474,90).



ME v plaveckých športoch v Paríži - skoky do vody:

finále mužov z 3 m dosky: 1. Moritz Wesemann (Nem.) 506,80 bodu, 2. Jules Bouyer (Fr.) 484,60, 3. Jordan Houlden 474,90, 4. Ross Haslam (obaja V.Brit.) 469,80, 5. Lou Massenberg (Nem.) 434,20, 6. Kirill Boľuch (Ukr.) 426,95
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