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Wesemann ovládol skoky z 3 m dosky a má druhé zlato
Striebro získal domáci reprezentant Jules Bouyer s viac než 22-bodovým mankom (484,60), bronz si odniesol Brit Jordan Houlden (474,90).
Autor TASR
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Paríž 5. augusta (TASR) - Nemecký skokan do vody Moritz Wesemann získal druhé zlato na ME v plaveckých športoch v Paríži. V stredajšom finále v skokoch z 3 m dosky suverénne triumfoval so ziskom 506,80 bodu. Predtým sa tešil už z víťazstva v skokoch z jedného metra. Striebro získal domáci reprezentant Jules Bouyer s viac než 22-bodovým mankom (484,60), bronz si odniesol Brit Jordan Houlden (474,90).
ME v plaveckých športoch v Paríži - skoky do vody:
finále mužov z 3 m dosky: 1. Moritz Wesemann (Nem.) 506,80 bodu, 2. Jules Bouyer (Fr.) 484,60, 3. Jordan Houlden 474,90, 4. Ross Haslam (obaja V.Brit.) 469,80, 5. Lou Massenberg (Nem.) 434,20, 6. Kirill Boľuch (Ukr.) 426,95
finále mužov z 3 m dosky: 1. Moritz Wesemann (Nem.) 506,80 bodu, 2. Jules Bouyer (Fr.) 484,60, 3. Jordan Houlden 474,90, 4. Ross Haslam (obaja V.Brit.) 469,80, 5. Lou Massenberg (Nem.) 434,20, 6. Kirill Boľuch (Ukr.) 426,95