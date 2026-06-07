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Wesley sa zranil, v kádri Brazílie ho nahradil Ederson
Obranca rímskeho AS sa zranil pri víťazstve 2:1 nad Egyptom v prípravnom zápase v noci na nedeľu.
Autor TASR
New York 7. júna (TASR) - Stredopoliar Atalanty Bergamo Ederson nahradil Wesleyho v kádri futbalovej reprezentácie Brazílie krátko pred majstrovstvami sveta. Obranca rímskeho AS sa zranil pri víťazstve 2:1 nad Egyptom v prípravnom zápase v noci na nedeľu.
Vyšetrenie Wesleyho podľa agentúry DPA odhalilo zranenie zadného stehenného svalu. V národnom tíme ho nahradil 26-ročný stredopoliar, ktorý je údajne blízko k prestupu do Manchestru United.
Vyšetrenie Wesleyho podľa agentúry DPA odhalilo zranenie zadného stehenného svalu. V národnom tíme ho nahradil 26-ročný stredopoliar, ktorý je údajne blízko k prestupu do Manchestru United.