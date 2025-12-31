Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
West Ham chce získať nórskeho útočníka Larsena z Wolverhamptonu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Wolves stanovili prestupovú čiastku za Larsena na 40 miliónov libier.

Londýn 31. decembra (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu West Ham United chce v zimnom prestupovom období získať Jörgena Stranda Larsena z Wolverhamptonu Wanderers. Nórsky útočník nedávne predĺžil zmluvu s posledným tímom tabuľky Premier League až do roku 2030.

Wolves stanovili prestupovú čiastku za Larsena na 40 miliónov libier. „Myslím si, že v priebehu januára príde u nás k pohybu v kádri. Rozhodujúce slovo pri angažovaní nových posíl i pri odchodoch bude mať vedenie klubu," uviedol pre portál bbcsport.com tréner Wolverhamptonu Rob Edwards.
