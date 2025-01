West Ham hľadá náhradu za zraneného útočníka Füllkruga

Londýn 13. januára (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham priznal ambíciu angažovať náhradu za Niclasa Füllkruga, ktorého čaká dlhšia absencia pre zdravotné problémy. Nemecký reprezentant utrpel zranenie stehennej šľachy v piatkovom zápase FA Cupu, v ktorom jeho tím prehral v Aston Ville 1:2.



"Musíme férovo priznať, že to vyzerá na dlhšiu absenciu. Je ešte dosť skoro hovoriť o konkrétnom dátume návratu, no potrvá to niekoľko týždňov. Nie je vylúčené, že sa to bude počítať na mesiace," uviedol tréner Graham Potter, pre ktorého bol spomínaný duel prvý na striedačke West Hamu.



Tridsaťjedenročný Füllkrug chýbal vo väčšej časti jesennej časti pre zranenie achillovej šľachy a od decembrového návratu absolvoval len raz plnú minutáž. Od príchodu z Borussie Dortmund odohral v Premier League len deväť duelov, v ktorých dvakrát skóroval.



West Ham trápi nedostatok útočníkov, okrem Füllkruga sa zotavuje aj Jamajčan Michail Antonio, ktorý mal v decembri autonehodu, v ktorej dôsledku si zlomil nohu. Informácie priniesla agentúra DPA.