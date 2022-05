West Ham oficiálne potvrdil odchod Jarmolenka a Nobla

Londýn 27. mája (TASR) - Ukrajinský futbalista Andrij Jarmolenko opustí na konci júna West Ham United. Spolu s ním odchádza aj Mark Noble, ktorý strávil v klube 18 sezón. Obaja hráči avizovali svoje kroky už v minulosti, no tím ich oficiálne potvrdil až v piatok.



Jarmolenko odohral v prebiehajúcej sezóne 32 zápasov vo všetkých súťažiach a vsietil tri góly. Viacero stretnutí vynechal pre vyrovnanie sa so situáciou v jeho vlasti, ktorú koncom februára vojensky napadlo Rusko. Do West Hamu prišiel v roku 2018 po sezóne v Borussii Dortmund.



Noble strávil v tíme "Hammers" celú seniorskú kariéru a v inom drese sa predstavil len počas dvoch krátkych hosťovaní v nižšej Championship. Tridsaťpäťročný stredopoliar odohral od roku 2004 za klub celkovo 550 zápasov, v ktorých vsietil 62 gólov. Informácie priniesla AFP.