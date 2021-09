West Ham podľahol Manchestru United, Moyesovi nevyšiel ťah s Nobleom

Premier League - 5. kolo:



Brighton & Hove Albion - Leicester City 2:1 (1:0)



Góly: 35. Maupay (z 11 m), 50. Welbeck - 61. Vardy



West Ham United - Manchester United 1:2 (1:1)



Góly: 30. Benrahma - 35. Ronaldo, 89. Lingard



Londýn 19. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United vyhrali v nedeľnom stretnutí 5. kola najvyššej anglickej súťaže na pôde West Hamu United 2:1. Domáci síce viedli, ale v 35. minúte vyrovnal Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorý skóroval aj v druhom vystúpení po návrate do Premier League a od prestupu z Juventusu Turín má na konte už tri ligové góly. Vo všetkých súťažiach dal na začiatku svojej druhej anabázy v drese "červených diablov" štyri góly v troch dueloch, celkovo má v štyroch súťažných zápasoch za sebou na konte šesť zásahov.Výstavný víťazný gól strelil v závere riadnej hracej doby Jesse Lingard, ktorý absolvoval druhú polovicu predchádzajúcej sezóny na hosťovaní práve vo West Hame. V nadstavenom čase nepremenil jedenástku domáci Mark Noble. Tréner David Moyes ho poslal na ihrisko len na túto situáciu po tom, ako VAR prisúdil pokutový kop za ruku Lukea Shawa. Tridsaťštyriročný Noble sa po striedaní okamžite ujal zodpovednosti, ale brankár David De Gea vystihol jeho úmysel a vyškriabal loptu preč.Predtým sa dvakrát márne dožadovali jedenástky hostia. Ronaldo sa v šestnástke porúčal na zem po kontakte nôh s českým obrancom Vladimírom Coufalom, hlavný rozhodca Martin Atkinson moment ani nekonzultoval s VAR. Ronaldo spadol aj po súboji so stopérom Kurtom Zoumom, no penalta sa pískala len vzápätí na opačnom konci.