West Ham posilňuje káder, mal by angažovať trojicu vrátane Maguirea

Londýn 9. augusta (TASR) – Futbalový West Ham by mali posilniť Harry Maguire z Manchestru United a James Ward-Prowse zo Southamptonu. Podľa medializovaných informácií sa klub už dohodol s oboma hráčmi a zároveň je blízko aj príchod Edsona Alvareza z Ajaxu Amsterdam.



Maguire pôsobil v predošlých rokoch v Manchestru United. Jeho prestup z Leicestru City v hodnote takmer 80 miliónov libier bol v roku 2019 najdrahší v histórii, čo sa obrancu týka. V tradičnom klube však zväčšinu času pod súčasným trénerom Erikom ten Hagom strávil na lavičke či mimo súpisky. Samotný hráč ešte rokuje s ManUtd o podmienkach odchodu – v roku 2019 s nimi uzavrel šesťročnú zmluvu s opciou. "Kladivári" zaňho majú zaplatiť zhruba 30 miliónov libier.



Dvadsaťpäťročný mexický stredopoliar Alvarez mal už prejsť lekárskou prehliadkou a v zostave môže čiastočne zaplniť miesto po Declanovi Riceovi. Ten prestúpil toto leto do Arsenalu za 105 miliónov libier. Alvareza by mohol doplniť Kalvin Phillips z Manchestru City. Dvadsaťsedemročný anglický reprezentant môže byť súčasťou transferu s Lucasom Paquetom, za ktorého ponúkol úradujúci anglický majster 60 miliónov libier. Túto ponuku West Ham odmietol.