West Ham potvrdil odchod Ricea za rekordnú sumu

Londýn 15. júla (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham potvrdil v sobotu odchod Declana Ricea. Podľa medializovaných informácií mieri Angličan do Arsenalu za 100 miliónov libier bez bonusov.



Dvadsaťštyriročný Rice pôsobil vo West Hame od sezóny 2013/14. "Hrať proti West Hamu po prvýkrát bude neobvyklá skúsenosť. Ešte si nie som istý, aký to bude pocit, ale zároveň viem, že pochopíte a rešpektujete moju novú profesionálnu lojalitu k novému klubu. West Ham a jeho fanúšikovia budú vždy v mojom srdci, navždy budú mojou súčasťou," uviedol stredopoliar podľa agentúry AP.



Za "kladivárov" odohral 245 zápasov a strelil 15 gólov. V uplynulej sezóne s nimi triumfoval v Európskej konferenčnej lige a stal sa iba tretím kapitánom v histórii klubu, ktorý zdvihol nad hlavu významnú trofej. Pre West Ham to bol prvý európsky titul po takmer 60 rokoch.



Hodnota prestupu by mala vyrovnať historicky najdrahší britský transfer spred dvoch rokov. Manchester City vtedy zaplatil Aston Ville taktiež 100 miliónov libier za stredopoliara Jacka Grealisha.



V tíme vicemajstra by mal Rice nahradiť Švajčiara Granita Xhaku, ktorý prestúpil minulý týždeň do bundseligového Bayeru Leverkusen. Arsenalu tesne ušiel v uplynulej sezóne prvý ligový titul od sezóny 2003/04, v tej nadchádzajúcej si však zahrá po šiestich rokoch v Lige majstrov. Okrem Ricea posilnili toto leto tím aj nemecký útočník Kai Havertz z Chelsea a holandský stredopoliar Jurrien Timber z Ajaxu Amsterdam.