West Ham potvrdil, že Moyes po sezóne v tíme skončí

Londýn 6. mája (TASR) - Anglický futbalový tréner David Moyes po sezóne definitívne ukončí svoje pôsobenie na lavičke West Hamu United. V pondelok to tím Premier League potvrdil v oficiálnom stanovisku.



Moyes sa na lavičku londýnskeho klubu vrátil v decembri 2019, platný kontrakt mal do konca prebiehajúceho ročníka. West Ham prehral v nedeľu s Chelsea 0:5 a patrí mu 9. priečka v tabuľke Premier League. Iba veľmi ťažko tak nadviaže na predchádzajúce tri sezóny, keď hral európske súťaže. Neobháji už určite triumf v Európskej konferenčnej lige, keď vypadol vo štvrťfinále s Bayerom Leverkusen. "West Ham United môže potvrdiť, že tréner David Moyes z klubu odíde po vzájomnej dohode, keď vyprší platnosť jeho kontraktu," cituje AFP z vyjadrenia klubu.



"Kladivári" si už údajne vyhliadli náhradu. Mal by ním byť bývalý kouč španielskej reprezentácie, Realu Madrid, či Wolverhamptonu Španiel Julen Lopetegui.