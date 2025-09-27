Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
West Ham povedie Nuno Espirito Santo

Na snímke tím West Hamu United, v nedeľu 27. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Pottera odvolali dva dni pred ligovým duelom proti Evertonu.

Autor TASR
Londýn 27. septembra (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu West Ham United sa dohodlo na zmluve s trénerom Nunom Espiritom Santom. Ten nahradil na pozícii hlavného kouča Grahama Pottera. "Kladivári" informovali, že podpísal trojročnú zmluvu.

Pottera odvolali dva dni pred ligovým duelom proti Evertonu. Mužstvo pod jeho vedením prežíva mimoriadne neúspešný vstup do Premier League, po piatich odohraných zápasoch má na konte len tri body a v tabuľke je na predposlednom mieste. V predchádzajúcich 18 mesiacoch bol Potter tretím trénerom tímu.
