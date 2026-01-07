Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
West Ham prehral s Nottinghamom 1:2 v zápase 21. kola Premier League

.
Ola Aina (vľavo) a Crysencio Summerville v súboji o loptu. Foto: TASR/AP

O triumfe Nottinghamu rozhodol Morgan Gibbs-White v 89. minúte z penalty.

Autor TASR
Londýn 7. januára (TASR) - Futbalisti West Hamu United prehrali v utorkovom zápase 21. kola Premier league doma s Nottinghamom Forest 1:2 a natiahli sériu bez víťazstva na desať zápasov. V tabuľke im patrí zostupová 18. pozícia. O triumfe Nottinghamu rozhodol Morgan Gibbs-White v 89. minúte z penalty. Jeho tím opäť bodoval po štyroch prehrách a je na sedemnástej priečke, keď sa West Hamu vzdialil na rozdiel siedmich bodov.



Premier League - 21. kolo:

West Ham United – Nottingham Forest 1:2 (1:0)

Góly: 13. Murillo (vlastný) – 55. Dominguez, 89. Gibbs-White (z 11 m)
.

