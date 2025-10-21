< sekcia Šport
West Ham sa naďalej trápi, podľahol Brentfordu
Výhru hostí zariadili gólmi Igor Thiago a Mathias Jensen.
Autor TASR
Londýn 21. októbra (TASR) - Futbalisti West Hamu United podľahli v pondelňajšom zápase 8. kola anglickej Premier League na domácom ihrisku Brentfordu 0:2 a zapísali si už šiestu prehru v tomto ligovom ročníku. Výhru hostí zariadili gólmi Igor Thiago a Mathias Jensen.
Pre nového trénera Nuna Espirita Santa to bol prvý domáci duel na lavičke WHU. Na Olympijskom štadióne v Londýne bolo veľa voľných miest, viacerí fanúšikovia „kladivárov“ bojkotovali zápas na protest proti súčasnému vedeniu klubu. West Ham v tomto ročníku v štyroch domácich zápasoch ešte nebodoval, naopak Brentford vybojoval prvé víťazstvo na pôde súpera.
Premier League - 8. kolo:
West Ham United - FC Brentford 0:2 (0:1)
Góly: 43. Thiago, 90.+5 Jensen
