West Ham sa naďalej trápi, podľahol Brentfordu

Kevin Schade z Brentfordu a Max Kilman z West Ham United (vpravo) bojujú o loptu počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi West Ham United a Brentfordom na štadióne London Stadium v Londýne v pondelok 20. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Výhru hostí zariadili gólmi Igor Thiago a Mathias Jensen.

Autor TASR
Londýn 21. októbra (TASR) - Futbalisti West Hamu United podľahli v pondelňajšom zápase 8. kola anglickej Premier League na domácom ihrisku Brentfordu 0:2 a zapísali si už šiestu prehru v tomto ligovom ročníku. Výhru hostí zariadili gólmi Igor Thiago a Mathias Jensen.

Pre nového trénera Nuna Espirita Santa to bol prvý domáci duel na lavičke WHU. Na Olympijskom štadióne v Londýne bolo veľa voľných miest, viacerí fanúšikovia „kladivárov“ bojkotovali zápas na protest proti súčasnému vedeniu klubu. West Ham v tomto ročníku v štyroch domácich zápasoch ešte nebodoval, naopak Brentford vybojoval prvé víťazstvo na pôde súpera.



Premier League - 8. kolo:

West Ham United - FC Brentford 0:2 (0:1)

Góly: 43. Thiago, 90.+5 Jensen

