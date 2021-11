West Ham United a Lyon môžu postúpiť do osemfinále už po 4. kole EL

Angelos Postecoglou, archívna snímka. Foto: TASR/AP

4. kolo skupinovej fázy EL 2021/2022, štvrtok 4. novembra (časy sú v SEČ):

A-skupina:

18.45 Olympique Lyon - AC Sparta Praha

18.45 Bröndby Kodaň - Glasgow Rangers



tabuľka A-skupiny:

1. Olympique Lyon 3 3 0 0 9:3 9

2. Sparta Praha 3 1 1 1 4:4 4

3. Glasgow Rangers 3 1 0 2 2:3 3

4. Bröndby Kodaň 3 0 1 2 0:5 1





B-skupina:

18.45 AS Monaco - PSV Eindhoven

18.45 Real Sociedad San Sebastian - Sturm Graz



tabuľka B-skupiny:

1. AS Monaco 3 2 1 0 4:2 7

2. San Sebastian 3 1 2 0 4:3 5

3. PSV Eindhoven 3 1 1 1 7:5 4

4. Sturm Graz 3 0 0 3 1:6 0





C-skupina:

18.45 Legia Varšava - SSC Neapol

21.00 Leicester City - Spartak Moskva



tabuľka C-skupiny:

1. Legia Varšava 3 2 0 1 2:3 6

2. SSC Neapol 3 1 1 1 7:5 4

3. Leicester City 3 1 1 1 6:6 4

4. Spartak Moskva 3 1 0 2 6:7 3





D-skupina:

18.45 Olympiakos Pireus - Eintracht Frankfurt

21.00 Royal Antverpy - Fenerbahce Istanbul



tabuľka D-skupiny:

1. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 5:2 7

2. Olympiakos Pireus 3 2 0 1 6:4 6

3. Fenerbahce Istanbul 3 0 2 1 3:6 2

4. Royal Antverpy 3 0 1 2 3:5 1





E-skupina:

18.45 Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moskva

21.00 Olympique Marseille - Lazio Rím



tabuľka E-skupiny:

1. Galatasaray Istanbul 3 2 1 0 2:0 7

2. Lazio Rím 3 1 1 1 2:1 4

3. Olympique Marseille 3 0 3 0 1:1 3

4. Lokomotiv Moskva 3 0 1 2 1:4 1





F-skupina:

21.00 SC Braga - Ludogorec Razgrad

21.00 Crvena Zvezda Belehrad - FC Midtjylland



tabuľka F-skupiny:

1. Crvena Zvezda Belehrad 3 2 1 0 4:2 7

2. SC Braga 3 2 0 1 5:3 6

3. FC Midtjylland 3 0 2 1 3:5 2

4. Ludogorec Razgrad 3 0 1 2 1:3 1





G-skupina:

21.00 Bayer Leverkusen - Betis Sevilla

21.00 Ferencváros Budapešť - Celtic Glasgow



tabuľka G-skupiny:

1. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 7:2 7

2. Betis Sevilla 3 2 1 0 8:4 7

3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 5:8 3

4. Ferencváros Budapešť 3 0 0 3 2:7 0





H-skupina:

18.45 KRC Genk - West Ham United

21.00 Dinamo Záhreb - Rapid Viedeň



tabuľka H-skupiny:

1. West Ham United 3 3 0 0 7:0 9

2. Dinamo Záhreb 3 1 0 2 4:4 3

3. Rapid Viedeň 3 1 0 2 2:4 3

4. KRC Genk 3 1 0 2 1:6 3

Bratislava 3. novembra (TASR) - Futbalisti West Hamu United a Olympique Lyon si vo štvrtok po 4. kole skupinovej fázy Európskej ligy 2021/2022 môžu zabezpečiť postup do jarného osemfinále. Sú stále bez straty "kvetinky", "kladivári" nastúpia na pôde Genku a Lyon hostí pražskú Spartu.West Ham vyhral v H-skupine doposiaľ všetky tri súboje a ani raz neinkasoval. Môže sa stať prvým klubom, ktorý postúpi zo skupiny EL bez inkasovaného gólu. V predchádzajúcom súboji zverenci trénera Davida Moyesa doma zdolali Genk aj so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským jasne 3:0. V A-skupine sa Lyon pokúsi opäť zdolať Spartu, ktorej pred dvoma týždňami na Letnej nestačili ani dva góly slovenského reprezentanta Lukáša Haraslína a prehrala 3:4. Francúzsky klub sa bude spoliehať na kamerunského strelca Karla Toka Ekambiho, ktorý dal v skupine už päť gólov.povedal športový riaditeľ OL Juninho.Do postupovej hry sa vrátil škótsky majster Glasgow Rangers, ktorý v 3. kole zdolal doma Bröndby Kodaň 2:0, získal prvé víťazstvo a druhé bude chcieť aj z dánskej pôdy.citoval web UEFA trénera "jazdcov" Stevena Gerrarda. Aj ďalší glasgowský klub Celtic vybojoval v 3. kole prvé víťazstvo, keď v G-skupine doma zdolal Ferencváros Budapešť s Róbertom Makom 2:0.vyjadril sa kouč Celticu Ange Postecoglou.V C-skupine sa líder tabuľky Legia Varšava pokúsi odplatiť Neapolu so Stanislavom Lobotkom prehru 0:3 z predchádzajúceho duelu. Taliansky tím zlomil Poliakov až v závere, získal prvú výhru a bojuje o postup. Bulharský Ludogorec Razgrad ťahá nepríjemnú sériu 15 zápasov v EL bez víťazstva. V F-skupine hrá na pôde Bragy a môže vyrovnať negatívny rekord Rosenborgu, ktorý v tejto súťaži zaznamenal sériu 16 duelov bez výhry.