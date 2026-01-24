< sekcia Šport
West Ham United vyhral v zápase s AFC Sunderland 3:1
Londýnčanom patrí s 20 bodmi priebežné 18. miesto, Sunderland je v nabitom strede poľa na 9. priečke s 33 bodmi.
Autor TASR
Londýn 24. januára (TASR) - Futbalisti West Hamu United zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 23. kola anglickej Premier League nad AFC Sunderland 3:1. „Kladivári“ zariadili svoj triumf nad nováčikom súťaže troma presnými zásahmi v prvom polčase, keď sa presadili Crysencio Summerville, z penalty Jarrod Bowen a Mateus Fernandes. Za hostí už len znížil po hodine hry Brian Brobbey. Londýnčanom patrí s 20 bodmi priebežné 18. miesto, Sunderland je v nabitom strede poľa na 9. priečke s 33 bodmi.
Premier League - 23. kolo:
West Ham United - AFC Sunderland 3:1 (3:0)
Góly: 14. Summerville, 28. Bowen (z 11 m), 43. Fernandes - 66. Brobbey
West Ham United - AFC Sunderland 3:1 (3:0)
Góly: 14. Summerville, 28. Bowen (z 11 m), 43. Fernandes - 66. Brobbey