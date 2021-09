West Ham United vyradil Manchester United v 3. kole Ligového pohára

Londýn 23. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United vypadli v 3. kole anglického Ligového pohára, keď v stredu na domácom Old Trafford prehrali s West Hamom United 0:1. Do ďalšieho kola až po rozstrele z 11 m prenikli londýnske kluby Chelsea aj Tottenham Hotspur.



V repete víkendového ligového zápasu, v ktorom "červení diabli" WHU zdolali 3:2, išli hostia do vedenia v 9. minúte po zásahu Manuela Lanziniho. Ukázalo sa, že to bol jediný gól duelu. Tréner United Ole Gunnar Solskjaer poslal do hry úplne novú základnú zostavu, jeho kolega David Moyes urobil 10 zmien. West Ham zvíťazil na Old Trafford prvýkrát od roku 2007, vo 4. kole bude doma hostiť obhajcu Manchester City. "Mali sme pomalý štart a na tom musíme zapracovať. Ešte som túto súťaž nevyhral, takže sa budem snažiť ďalej," citovala Nóra agentúra AFP.



Na Stamford Bridge remizovala po 90 minútach domáca Chelsea s Aston Villou 1:1, následne uspela 4:3 v rozstrele. Fanúšik birminghamského klubu princ William z tribúny videl, ako sa v jedenástkach pomýlili Ashley Young a Marvelous Nakambawon a rozhodujúci pokus premenil domáci Reece James.



Tottenham remizoval po riadnom hracom čase na štadióne Wolverhamptonu 2:2. Na 2:0 pre hostí zvýšil v prvom polčase Harry Kane, ktorý sa opäť presadil po štyroch zápasoch. Domáci síce vyrovnali, proti bývalému ténerovi Nunovi Espiritovi Santovi im ale nevyšiel rozstrel, v ktorom nepremenili až traja hráči Wolves.