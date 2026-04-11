Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
< sekcia Šport

West Ham United - Wolverhampton 4:0 v zápase 32. kola Premier League

Hráč West Hamu Crysencio Summerville a Andre z Wolverhamptonu v súboji o loptu počas zápasu 32. kola anglickej Premier League West Ham United - Wolverhampton Wanderers v Londýne v piatok 10. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Po dva góly zaznamenali argentínsky útočník Taty Castellanos a grécky obranca Konstantinos Mavropanos.

Autor TASR
Londýn 10. apríla (TASR) - Futbalisti West Hamu United získali dôležité body v boji o zotrvanie v anglickej Premier League. V piatkovom dueli 32. kola zdolali doma posledný tím tabuľky Wolverhampton Wanderers 4:0 a priebežne poskočili mimo zostupovú zónu na 17. priečku. Po dva góly zaznamenali argentínsky útočník Taty Castellanos a grécky obranca Konstantinos Mavropanos.



Premier League - 32. kolo:

West Ham United – Wolverhampton Wanderers 4:0 (1:0)

Góly: 42. a 83. Mavropanos, 66. a 68. Castellanos




