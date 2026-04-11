West Ham United - Wolverhampton 4:0 v zápase 32. kola Premier League
Po dva góly zaznamenali argentínsky útočník Taty Castellanos a grécky obranca Konstantinos Mavropanos.
Autor TASR
Londýn 10. apríla (TASR) - Futbalisti West Hamu United získali dôležité body v boji o zotrvanie v anglickej Premier League. V piatkovom dueli 32. kola zdolali doma posledný tím tabuľky Wolverhampton Wanderers 4:0 a priebežne poskočili mimo zostupovú zónu na 17. priečku. Po dva góly zaznamenali argentínsky útočník Taty Castellanos a grécky obranca Konstantinos Mavropanos.
Premier League - 32. kolo:
West Ham United – Wolverhampton Wanderers 4:0 (1:0)
Góly: 42. a 83. Mavropanos, 66. a 68. Castellanos
