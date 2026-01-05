< sekcia Šport
West Ham United získal argentínskeho útočníka Castellanosa z Lazia Rím
Autor TASR
Londýn 5.januára (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United v pondelok angažoval argentínskeho útočníka Tatyho Castellanosa. Ten prichádza ku „kladivárom“ z Lazia Rím a s účastníkom Premier League podpísal zmluvu na štyri a pol roka s opciou na ďalší ročník.
West Ham zaplatil podľa špecializovaného portálu transfertmarkt.com za Castellanosa v prepočte 29 miliónov eur. „Som naozaj šťastný, pretože je to pre mňa osobne veľmi dôležitá výzva a prišiel pomôcť tímu, ako najviac viem,“ povedal Castellanos, ktorý pôsobil v Laziu od leta 2023, kedy do klubu prišiel z amerického New York City. Na európskom kontinente ešte obliekal dres španielskej Girony.
