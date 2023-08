West Ham získal zo Stuttgartu obrancu Mavropanosa

Londýn 22. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United získal gréckeho obrancu Konstantinosa Mavropanosa zo Stuttgartu za 17 miliónov libier.



Dvadsaťpäťročný stopér sa vrátil do Premier League po jednej sezóne, v rokoch 2018 až 2022 pôsobil v Arsenale, no odohral zaň len sedem duelov v najvyššej súťaži a väčšinou bol na hosťovaniach, z toho dva roky práve v Stuttgarte.



S novým zamestnávateľom podpísal päťročný kontrakt. "Som veľmi šťastný, že som tu vo West Hame a že som späť v Premier League," uviedol pre klubový web.



West Ham sa počas leta snažil získať Harryho Maguirea z Manchestru United, no prestup sa nevydaril a tak "kladivári" hľadali iného stredného obrancu. Mavropanos, ktorý odohral 19 zápasov za Grécko, sa bude usilovať o miesto v zostave v konkurencii Kurta Zoumu, Nayefa Aguerda, Angela Ogbonnu a Thila Kehrera. Informovala agentúra AFP.