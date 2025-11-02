< sekcia Šport
West Ham zvíťazil v 10. kole Premier League nad Newcastlom United 3:1
Napriek zisku troch bodov však figurujú v neúplnej tabuľke na zostupovom 18. mieste.
Autor TASR
Londýn 2. novembra (TASR) - Futbalisti West Hamu United zaznamenali druhé víťazstvo v tejto sezóne Premier League. V 10. kole najvyššej anglickej súťaže zdolali doma Newcastle United 3:1. Napriek zisku troch bodov však figurujú v neúplnej tabuľke na zostupovom 18. mieste.
Premier League - 10. kolo:
West Ham United - Newcastle United 3:1 (2:1)
Góly: 35. Paqueta, 45.+5 Botman (vlastný), 90.+7 Souček – 5. Murphy
