Nedela 2. november 2025
West Ham zvíťazil v 10. kole Premier League nad Newcastlom United 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Napriek zisku troch bodov však figurujú v neúplnej tabuľke na zostupovom 18. mieste.

Autor TASR
Londýn 2. novembra (TASR) - Futbalisti West Hamu United zaznamenali druhé víťazstvo v tejto sezóne Premier League. V 10. kole najvyššej anglickej súťaže zdolali doma Newcastle United 3:1. Napriek zisku troch bodov však figurujú v neúplnej tabuľke na zostupovom 18. mieste.



Premier League - 10. kolo:

West Ham United - Newcastle United 3:1 (2:1)

Góly: 35. Paqueta, 45.+5 Botman (vlastný), 90.+7 Souček – 5. Murphy
