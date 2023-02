Westbrook podpísal kontrakt do konca sezóny s Los Angeles Clippers

Los Angeles 20. februára (TASR) - Americký basketbalista Russell Westbrook sa dohodol na spolupráci s Los Angeles Clippers. Najužitočnejší hráč NBA z roku 2017 zamieril do kalifornského tímu z Utahu.



S vedením Jazz, za ktorý neodohral ani jeden zápas, sa 34-ročný rozohrávač dohodol na vyplatení zmluvy. Podľa zámorských médií uzavrie s Clippers kontrakt do konca sezóny vrátane play off a zarobí 785.000 dolárov.