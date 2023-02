Wheeler je prvým hráčom s 800 bodmi v organizácii Jets/Thrashers

New York 25. februára (TASR) - Americký hokejista Blake Wheeler z Winnipegu zaznamenal v stretnutí NHL proti Coloradu (1:5) svoj 800. bod v organizácii Jets/Thrashers. Útočník asistoval Masonovi Appletonovi, ktorý v 4. minúte duelu vyrovnal na 1:1, no jeho mužstvo prehralo v štvrtom z uplynulých piatich stretnutí.



"Zaspali sme na začiatku zápasu. Musím sa porozprávať s hráčmi a zistiť, čo sa stalo. Uvidíme ako zareagujeme v ďalšom stretnutí," povedal tréner Rick Bowness pre oficiálnu webstránku NHL. Wheeler sa stal prvým hráčom v histórii klubu, ktorému sa podarilo dosiahnuť tento míľnik (261+539). Tridsaťšesťročný útočník na to potreboval 875 zápasov. Počas pätnástich sezón v profilige odohral v dresoch Jets, Atlanty Thrashers a Boston Bruins celkovo 1096 duelov a získal 910 bodov.



Obranca Mark Giordano z Toronta zblokoval v zápase proti Minnesote (2:1 pp) tri strely a vyrovnal rekord Krisa Russella (2044) v tejto štatistike. Maple Leaps uspeli vďaka gólu Švéda Williama Nylandera, ktorý sa presadil v 62. minúte. Ten získal v tomto ročníku už 70 bodov a stal sa štvrtým hráčom v histórii klubu s aspoň tromi gólmi v predĺžení počas jednej sezóny. Pridal sa k trojici Mats Sundin (4-1999/00), Ken Doraty (3-1933/34) a John Tavares (3-2019/20). "Veľa našich útočníkov má schopnosť, že dokážu súperom zobrať puk z hokejky, ale William je podľa mňa v tomto jeden z najlepších v lige. Jeho akcia pri víťaznom góle bola neuveriteľná," konštatoval Giordano.