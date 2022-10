Tatar nebodoval pri výhre New Jersey,Regenda chýbal v zostave Anaheimu

NHL - výsledky:



Vegas - Anaheim 4:0,

Carolina - NY Islanders 2:6,

Columbus - Boston 0:4,

New Jersey - Colorado 1:0,

Vancouver - Pittsburgh 5:1,

Arizona - Winnipeg 2:3 pp

New York 29. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom vyhrali v zámorskej NHL doma nad Coloradom 1:0. Prvé čisté konto v dresevychytal Vítek Vaněček, jediný gól zaznamenal Jack Hughes. Pavol Regenda sa v druhom zápase za sebou nedostal do zostavy Anaheimu, jeho tím podľahol na ľade Vegas 0:4. Pre Ducks to bola už siedma prehra v sérii.Tatar sa predstavil v prvej útočnej formácii Devils spolu s Nicom Hischierom a Fabianom Zetterlundom. Na ľade strávil 14:38 min bez strely na bránku a na trestnej lavici si odsedel dva menšie tresty. Druhé vylúčenie za krošček inkasoval minútu pred koncom tretej tretiny, hostia však ani pri hre bez brankára nedokázali zvýraznenú presilovkovú možnosť využiť. Hughes dal víťazný gól New Jersey na začiatku tretej časti v početnej výhode, asistoval mu aj Jesper Bratt a bodoval tak vo všetkých ôsmich dueloch v sezóne. Vaněček zlikvidoval 24 striel súpera.uviedol český brankár pre nhl.com. Stal sa po Martinovi Brodeurovi druhým brankárom New Jersey, ktorý vynuloval Avalanche.Hráči Vegas potvrdili post lídra Západnej konferencie, pod výhru 4:0 nad Anaheimom sa gólom a asistenciou podpísal William Karlsson. Brankár Logan Thompson predviedol 29 úspešných zákrokov a pripísal si druhé čisté konto v sezóne a tretie v kariére. Ducks síce prestrieľali súpera 29:22, ale vyšli gólovo naprázdno. Šnúru prehier natiahli už na sedem zápasov.konštatoval trénerDallas Eakins. Regenda nastúpil v drese Ducks naposledy 23. októbra v dueli s Detroitom (1:5), potom vynechal domáci súboj s Tampou (2:4) a absentoval aj na ľade Vegas. Jakob Silfverberg odohral 617. zápas v drese Ducks a v počte štartov v klubovej histórii prekonal Stevea Rucchina na piatom mieste.Josh Bailey oslávil svoj 1000. zápas v NHL gólom a aj vďaka jeho víťaznému zásahu uspeli hráči New Yorku Islanders na ľade Caroliny 6:2. Piaty triumf za sebou si pripísal momentálne najúspešnejší tím sezóny Boston, ktorý si poradil s Columbusom 4:0. Linus Ullmark sa blysol 30 zákrokmi pri svojom piatomv profilige. Do sezóny vstúpil so šiestimi víťazstvami za sebou ako štvrtý brankár v klubovej histórii po Timovi Thomasovi (8), Tuukkovi Raskovi (6) a Tinym Thompsonovi (6). David Pastrňák skóroval vo štvrtom zápase za sebou.povedal na adresu Ullmarka Jake DeBrusk, ktorý strelil tretí gól Bruins. V drese Blue Jackets zažil profiligový devut český obranca a šestka tohtoročného draftu David Jiříček.Winnipeg natiahol šnúru víťazstiev na tri, duel v Arizone rozhodol gólom na 3:2 v predĺžení Blake Wheeler.