Wheeler už nie je kapitán Winnipegu, tím bude mať viacero asistentov

Winnipeg 17. septembra (TASR) - Tím zámorskej NHL Winnipeg Jets bude v novej sezóne 2022/2023 bez kapitána. Tréner Rick Bowness namiesto neho vymenuje niekoľkých asistentov, ktorí ešte v tejto funkcii nepôsobili.



Doterajším kapitánom tímu bol útočník Blake Wheeler. Pre oficiálny klubový web uviedol, že sa tým pre neho nič nezmení. Kapitánske "céčko" nosil na drese od augusta 2016. "Naozaj sa teším na to, že budem sledovať, ako sa chalani zhostia novej úlohy. Viacerých z nich som sledoval ako rástli. Ak si myslíte, že kvôli tomu upadnem do úzadia a nebudem lídrom v tomto tíme, veľmi sa mýlite," uviedol Wheeler.



Presne to od neho očakáva aj Bowness: "Blake je kľúčovou súčasťou tohto tímu. Ale my všetci teraz spoločne budeme bojovať každý deň. Sme rodina. Všetci musíme niesť zodpovednosť. Musíme sa navzájom podporovať, musíme si pomáhať, musíme sa posúvať. A to je to, o čo sa snažíme. Etablovať. Aby sme dosiahli to, že potrebujeme viac ľudí, ktorí to ťahajú spolu."