WHL: Honzekovi vychádza vstup do sezóny, proti Kamloopsu s tromi bodmi

Vancouver 24. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek prežíva vydarený vstup do zámorského hokeja. Sedemnásťročný center prišiel v lete do Vancouveru Giants a v juniorskej WHL nazbieral už 13 bodov.



V noci na pondelok pridal tri a bol jedným z hlavných strojcov víťazstva nad Kamloopsom Blazers. Honzek prihral na prvý a tretí gól svojho tímu a v závere po individuálne akcii sám upravil na konečných 6:3. Minútu a 28 sekúnd pred koncom vybojoval puk v strednom pásme pri ľavom mantineli, prešiel popri troch brániacich hráčoch a zoči-voči brankárovi nezaváhal. Honzeka následne vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.



Mladý reprezentant, ktorý sa predstavil aj na augustových MS do 20 rokov, zaznamenal v jedenástich dueloch za Giants už šesť gólov a sedem asistencií a s trinástimi bodmi je na čele produktivity tímu. Do Vancouveru prišiel z Dukly Trenčín, za ktorú odohral v uplynulej sezóne extraligy dokopy 53 zápasov a nazbieral 14 bodov (10+4). Honzeka si môžu vybrať kluby NHL v budúcoročnom drafte.