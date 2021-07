WHO skritizovala masové oslavy po finále: Musíme ukázať solidaritu

Viedeň 12. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že zábery tisícov futbalových fanúšikov počas finále ME nevyslali pozitívny signál do sveta. Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan pripomenul, že kým v Európe už dostalo vakcínu relatívne veľké množstvo ľudí, v iných oblastiach očkovanie viazne.



A práve preto by mal byť vyspelý svet solidárny. Podľa jeho názoru sa budú opatrenia presadzovať zložitejšie, keď ľudia uvidia "bujarú zábavu" v Európe. "Realita väčšiny sveta je taká, že sa nevracia do normálu. Je naozaj dôležité, aby sme ukázali solidaritu," povedal Ryan podľa agentúry DPA.



Finále vo Wembley videlo naživo 60-tisíc divákov, po zápase, v ktorom Taliani zdolali domácich Angličanov v rozstrele 3:2, vyšli ďalšie tisíce do ulíc. "Svet by mal bojovať spoločne, delta variant sa rozmáha a prináša stále nové prípady a smrť," dodal šéf WHO Adhanom Ghebreyesus.