Wickmayerová sa stala víťazkou dvojhry na antukovom turnaji v Trnave

dvojhra - finále:



Yanina Wickmayerová (Belg.-7) - Greet Minnenová (Belg.-4) 6:0, 6:3



Trnava 14. mája (TASR) - Belgická tenistka Yanina Wickmayerová sa stala víťazkou dvojhry na antukovom podujatí ITF EMPIRE Tennis Academy Open v Trnave. Vo finále zdolala v pozícii turnajovej sedmičky štvrtú nasadenú krajanku Greet Minnenovú hladko 6:0, 6:3. Pre vytrvalý dážď sa zápas hral v nafukovačke.Wickmayerová v prvom sete na kurte dominovala a za 24 minút uštedrila súperke. O osude druhého dejstva rozhodol ôsmy gem, v ktorom Minnenová stratila podanie. Wickmayerová si z Trnavy odnáša prémiu 15.239 USD pred zdanením a 140 bodov do svetového rebríčka. Tridsaťtriročná Belgičanka má na konte aj päť titulov z turnajov WTA, v roku 2010 bola svetovou dvanástkou.V Trnave sa jej darí, v marci na harde v hale získala po boku Minnenovej titul vo štvorhre. Pre Minennovú to bolo druhé neúspešné finále v priebehu siedmich dní, minulú nedeľu vo Francúzskom stredisku Saint Malo prehrala s Američankou Sloane Stephensovou - šampiónkou US Open z roku 2017.