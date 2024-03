Wicky skončil na lavičke lídra švajčiarskej ligy Young Boys Bern

Bern 4. marca (TASR) - Raphael Wicky skončil na lavičke švajčiarskeho futbalového klubu Young Boys Bern. Vedenie lídra tamojšej najvyššej súťaže ho odvolalo po troch prehrách v sérii v priebehu jedného týždňa, informovala AP.



Náskok obhajcu titulu sa po víkende zmenšil na rozdiel jedného bodu, okrem toho sa rozlúčil s účinkovaním vo Švajčiarskom pohári po prehre s druholigovým Sionom. Wicky v minulom ročníku získal s Young Boys Bern double a dostal sa s tímom do skupinovej fázy Ligy majstrov, kde bol jeho súperom aj obhajca trofeje Manchester City.



"Mužstvo potrebuje novú energiu," zdôvodnil výmenu trénera športový riaditeľ klubu Christoph Spycher. Do konca sezóny povedie mužstvo dočasný kouč Joel Magnin, ktorý pôsobil v mládežníckom tíme do 21 rokov.